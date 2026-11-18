Sipas Indeksit të Ligjit dhe Rendit për vitin 2025, të publikuar nga organizata ndërkombëtare Gallup, Kosova bën pjesë në 15 vendet e para të botës për sigurinë dhe rendin.
Në tabelën e Gallup-it, Kosova ka arritur 90 pikë nga 100 të mundshme, duke u pozicionuar në vendin e 14-të me rezultat të njëjtë me Danimarkën, Finlandën dhe Hong Kongun.
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Me këtë vlerësim, Kosova lë pas shumë shtete të njohura evropiane, përfshirë Austrinë, Gjermaninë, Portugalinë, Spanjën dhe Francën.
Në raport me vendet e rajonit, Kosova ka dalë më lart se Shqipëria me 86 pikë, Mali i Zi me 84 pikë dhe Serbia me 82 pikë.
Taxhikistani kryeson renditjen globale me 96 pikë, i ndjekur nga Singapori dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me nga 95 pikë, ndërsa Vietnami ka marrë 94 pikë.
Indeksi i Ligjit dhe Rendit mat disa aspekte të sigurisë së përditshme, duke përfshirë perceptimin e qytetarëve për sigurinë kur ecin vetëm natën, besimin në policinë lokale dhe përvojat me vjedhjet ose sulmet fizike gjatë 12 muajve të fundit.