Elisa Spiropali, e cila u përjashtua nga forumet e Partisë Socialiste, u shfaq në sallën e Kuvendit vetëm rreth orës 18:00, pra disa orë pas fillimit të seancës dhe pas fjalës së kryeministrit për buxhetin e vitit 2027.
Ajo shkëmbeu disa fjalë me Bledi Çuçin dhe më pas zuri vendin e saj pranë Lindita Nikollës, por nuk pati asnjë komunikim me këtë të fundit.
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Fakti që ajo u ul pranë deputetëve socialistë ndodh ndërsa ende nuk dihet nëse është përjashtuar edhe nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste.
Nuk dihet ende nëse ajo do të qëndrojë në Kuvend si deputete e pavarur, pasi kërkesa për përjashtimin e saj nga grupi parlamentar nuk është zyrtarizuar ende.