Përfaqësuesja e Kosovës në futboll nuk do të marrë pjesë në shortin e së premtes, ku përcaktohen promovimet në Ligën A të Ligës së Kombeve.
Të martën në mbrëmje, Kosova përfundoi edicionin e pestë të kësaj gare në vendin e tretë të Grupit B3. Në pesë ndeshjet e zhvilluara, ajo shënoi një fitore, pësoi dy humbje dhe barazoi tri herë.
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Si rrjedhojë, për Kosovën mbetet shorti i muajit të ardhshëm për kualifikimet e Kampionatit Evropian 2028.
Shorti do të mbahet më 6 dhjetor, ndërsa Kosova është vendosur në vazon e tretë. Vazot për kombëtaret janë përcaktuar sipas renditjes në Ligën e Kombeve.
Hedhja e shortit do të zhvillohet në Belfast, në Irlandën e Veriut. Kampionati Evropian i vitit 2028 do të organizohet në Angli, Irlandë, Skoci dhe Uells.
Ndeshjet e kualifikueseve për “Euro 2028” nisin më 26 mars të vitit të ardhshëm.