Kosova barazon me Izraelin, Kurti vlerëson paraqitjen dhe beson se mund të fitonte

Kosova barazon me Izraelin, Kurti vlerëson paraqitjen dhe beson se mund të fitonte

Barazimi 0-0 i Kosovës përballë Izraelit ka sjellë reagimin e kryeministrit Albin Kurti, i cili përgëzoi futbollistët për paraqitjen e tyre në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Në një postim në rrjetin social “Facebook”, Kurti e cilësoi të bukur lojën e zhvilluar sot ndaj Izraelit dhe shprehu bindjen se, pa ndëshkimin me karton të kuq, Kosova do të mund të shënonte e të merrte pikët e plota.

Të lidhura

None found

“Dardanët” e përfunduan takimin pa gola, ndërsa mbetën me një futbollist më pak pas kartonit të kuq të mesfushorit Veldin Hoxha.

Duke iu referuar ndëshkimit në minutën 66, kryeministri vlerësoi se ai ndikoi në mundësinë për të arritur fitoren. Kurti theksoi se ajo që ndodhi nuk mund të ndryshohet dhe bëri thirrje që skuadra të shohë përpara, me synim fitoret në përballjet e ardhshme.

Pas tre ditësh, Kosovën e pret ndeshja me Irlandën në Dublin. Një rezultat i barabartë do t’i mjaftonte për të siguruar vendin e dytë, me kusht që irlandezët të mos fitojnë sonte kundër Austrisë.


Shtuar 14.11.2026 18:25

Tags: , ,
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet