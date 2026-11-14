Portugalia ndryshon dizajnin e fanellës me numrin 7 për të nderuar trashëgiminë e Ronaldos

Portugalia ndryshon dizajnin e fanellës me numrin 7 për të nderuar trashëgiminë e Ronaldos

Fanella me numrin 7 e Përfaqësueses së Portugalisë do të ketë një pamje të re grafike, në një vendim të veçantë që synon të ruajë trashëgiminë e Cristiano Ronaldos pa e hequr këtë numër nga përdorimi.

Federata Portugeze e Futbollit bëri të ditur se versioni i mëparshëm i fanellës, të cilin Ronaldo e veshi për shumë vite, nuk do të përdoret më nga futbollistët e tjerë.

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Ndryshimi vjen pas përfundimit të karrierës 23-vjeçare të Ronaldos me kombëtaren portugeze, pas pensionimit të tij nga futbolli ndërkombëtar.

“Duke nisur nga ndeshja e sotme kundër Danimarkës, fanella me numrin 7 e Përfaqësueses, e mbajtur për shumë vite nga Cristiano Ronaldo, do të paraqitet me një dizajn të ri grafik”, deklaroi federata.

Sipas institucionit, kjo është një mënyrë tjetër për të përjetësuar rëndësinë e një numri kaq të veçantë dhe për të nderuar trashëgiminë që ai simbolizon.

Modeli i vjetër do të ruhet si kujtim i përhershëm i suksesit të jashtëzakonshëm të ish-futbollistit të Manchester Unitedit dhe Real Madridit.

Zgjidhja i mundëson Portugalisë të nderojë Ronaldon dhe njëkohësisht të zbatojë rregullat e UEFA-s dhe FIFA-s, që i detyrojnë ekipet kombëtare të përdorin numra të njëpasnjëshëm në turnetë madhore.

Ndryshe nga klubet, përfaqësueset nuk kanë mundësi t’i pensionojnë numrat në të njëjtën mënyrë. Një situatë të ngjashme e pati edhe Argjentina, kur tentoi të tërhiqte nga përdorimi fanellën me numrin 10 për të nderuar Diego Maradonën.

Futbollisti i parë që pritet të luajë me versionin e ri të fanellës është Carlos Forbs, ish-lojtari i Manchester Cityt.

22-vjeçari do ta veshë atë në përballjen e së shtunës me Danimarkën, e vlefshme për Ligën e Kombeve, që do të zhvillohet në Braga.


Shtuar 14.11.2026 18:25

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