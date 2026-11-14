Demokratët fitojnë edhe Alaskën, thellohet humbja e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit

Alaska do të drejtohet nga demokrati Jonathan Kreiss-Tomkins, i shpallur fitues i garës për guvernator nga parashikimet e Associated Press dhe NBC News. Suksesi i tij është fitorja përfundimtare për demokratët në “valën blu” të zgjedhjeve të mesit të mandatit, që përfshiu si postet e guvernatorëve të shteteve, ashtu edhe Kongresin e SHBA-së.
Kreiss-Tomkins, 37 vjeç dhe ish-anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve të Alaskës, doli përpara tre rivalëve republikanë. Njëri prej tyre gëzonte mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump.
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Mediat amerikane raportojnë se në Alaska nuk ka pasur guvernator demokrat që nga viti 1998. Me këtë fitore, pas zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit, demokratët do të kenë gjithsej 30 guvernatorë në nivel shtetëror vitin e ardhshëm.
Në fushatën e tij, demokrati u përqendrua te ulja e kostos së jetesës, financimi i plotë i shkollave publike dhe krijimi i një kuadri rregullator për ndërtimin e qendrave të të dhënave.
Ai siguroi edhe mbështetjen e senatores republikane Lisa Murkowski, e cila është ndër anëtarët e paktë të Partisë Republikane që janë distancuar nga Trump për disa çështje të politikës së jashtme dhe të brendshme.