Konfirmohet mungesa e dy lojtarëve kyç të Man Cityt për derbin me Real Madridin

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, ka publikuar listën e 21 lojtarëve që do të udhëtojnë në Spanjë për duelin me Real Madridin.

Real Madrid dhe Manchester City do të takohen nesër (e martë) me fillim nga ora 21:00 në kuadër të ndeshjes së parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Tash e disa ditë ishte vënë në pikëpyetje pjesëmarrja e Kyle Walker dhe Nathan Ake në këtë ndeshje por tani gjithçka është konfirmuar.

Dy yjet e Manchester Cityt nuk do të jenë në dispozicionin e Guardiolës në këtë sfidë që do të zhvillohet në ‘Santiago Bernabeu’.

Kjo padyshim do të shkaktojë telashe të mëdha sidomos për faktin se Kyle Walker ishte ‘i përzgjedhuri’ për të neutralizuar yllin brazilian të Real Madridit, Vinicius Junior.

Në dyshim deri në momentet e fundit ishte edhe pjesëmarrja e kroatit Josko Gvardiol për shkak të lëndimit që kishte pësuar në ndeshjen e fundit në Ligën Premier ndaj Crystal Palace, megjithatë ai është bërë pjesë e listës së lojtarëve të ftuar.

Vendin e Walker në formacionin startues për këtë takim me shumë gjasë do ta zë i riu Rico Lewis, ndërsa në qendër të mbrojtjes pritet të luajnë dyshja Ruben Dias dhe John Stones. /Telegrafi/

