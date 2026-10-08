Komentet e kryeministrit britanik për apelin e Man Cityt shqetësojnë klubet e Ligës Premier

Disa klube të Ligës Premier janë shprehur të shqetësuara për mundësinë e ndërhyrjes politike në procesin e apelimit të Manchester Cityt. Sipas burimeve të cituara nga BBC Sport, reagimi erdhi pasi u habitën nga deklaratat e Andy Burnham, të cilat u interpretuan si minimizim i vendimit kundër klubit.
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Drejtues të lartë të klubeve angleze thanë se u tronditën kur kryeministri i tha BBC-së se do të ishte “vërtet i shqetësuar” nëse pronarët e Cityt do ta shisnin klubin, pasi ai u shpall fajtor për shkelje të rregullave financiare të Ligës Premier.
Disa prej tyre kanë kërkuar të kuptojnë se çfarë synonte Burnham me komentet e tij dhe vlerësojnë se deklaratat e kanë vendosur Rregullatorin e Pavarur të Futbollit në një situatë të vështirë.
Burnham po përballet me presion në rritje për marrëdhëniet që pati me pronarët e klubit nga Abu Dhabi gjatë periudhës kur ishte kryetar bashkie i Mançesterit.
Çështja ka tërhequr vëmendje të madhe: udhëheqësja konservatore Kemi Badenoch i ka kërkuar Nr. 10 të bëjë publike të gjitha hollësitë e takimeve të kryeministrit me figura të larta të klubit.
Downing Street ka sqaruar se qëndrimi i Burnhamit është se askush nuk qëndron “mbi rregullat”. Megjithatë, deklaratat kanë ngjallur shqetësim edhe te disa figura të larta të Partisë Laburiste, të cilat druajnë se komentet e tij të para kanë ndikuar ndjeshëm te votuesit.