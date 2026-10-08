Balluku duhet të shkonte në burg, jo në palestër/ Deputeti i PD: Grupet kriminale kanë kërcënuar dëshmitarë në emër të saj! Duhet të sjellin fletën e arrestit

Balluku duhet të shkonte në burg, jo në palestër/ Deputeti i PD: Grupet kriminale kanë kërcënuar dëshmitarë në emër të saj! Duhet të sjellin fletën e arrestit

Deputeti i PD, Klevis Balliu nga protesta pranë Parlamentit hodhi akuza ndaj Belinda Ballukut, duke thënë se grupe kriminale ne emër të saj kanë kërcënuar dëshmitarë dhe sipas tij këto janë në dosjen hetimore.

Sipas Balliut, për Ballukun duhet të sillet sa më parë fleta e arresti, ndërsa theksoi se ajo duhet të ishte tani në burg dhe jo të shkonte në palestër.

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“E keni në dosje që grupet kriminale kanë kërcënuar dëshmitarë në emër të Belinda Ballukut. Pyeteni atë që bën si prokuror, Brahon nëse është apo nuk është e vërtetë dhe thuaj pse nuk është arrestuar akoma?! Sa vila duhet ti dalin kësaj zonje?! Duhet të sjellin flet arresti. Të kisha qenë unë prokuror nuk shkonte në palestër, po shkonte në burg, e bënte palestër te 313”, tha Klevis Balliu.


Shtuar 8.10.2026 12:46

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