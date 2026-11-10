Kombëtarja e Kosovës sërish në fushë, Dellova mungon

Kombëtarja e Kosovës sërish në fushë, Dellova mungon

Të shtunën duke filluar nga ora 15:00, Kosova do të ndeshet me Izraelin në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ndërsa tri ditë më vonë i pret transferta kundër Irlandës.

Për këto duele, lojtarët e Kombëtares së Kosovës kanë zhvilluar edhe seancën e radhës stërvitore të martën paradite.

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Stërvitja e dytë radhazi u mbajt në kampin nacional të FFK-së në Hajvali, sikurse edhe ajo e së hënës në mbrëmje.

Ndryshe nga seanca e parë, kur vetëm 15 futbollistë dolën në fushë dhe të tjerët u lanë në regjenerim për shkak të angazhimeve me klubet, kësaj radhe selektori Franco Foda kishte në dispozicion tërë skuadrën.

Në stërvitjen e së martës mungoi Lumbardh Dellova, ndërsa Betim Fazliji u bashkua me ekipin pasi mungesat për ndeshjet e nëntorit ishin konfirmuar tashmë.

Atmosfera në grup ishte pozitive dhe selektori Foda pati mundësinë të drejtonte një seancë me intensitet të lartë falë disponimit të futbollistëve.


Shtuar 10.11.2026 14:03

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