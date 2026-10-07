Klubet e Ligës Premier kërkojnë heqjen e tre titujve të Manchester Cityt nëse apeli dështon

Disa klube të Ligës Premier kanë shprehur qëndrimin se Manchester City duhet të përballet me një dënim që prek edhe historikun e rezultateve të tij, nëse vendimi i komisionit të pavarur konfirmohet pas shqyrtimit të apelit.
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Pas një procedure të gjatë, komisioni e gjeti Manchester Cityn përgjegjës për 114 nga 115 akuzat e paraqitura nga Liga Premier. Shkeljet i përkasin viteve 2009-2018, periudhë gjatë së cilës klubi fitoi tri tituj të Ligës Premier.
Gjetjet e komisionit u publikuan javën e kaluar nga Liga Premier. Sipas tyre, City kishte përdorur kontrata “fiktive” me synim rritjen e të ardhurave dhe reduktimin e shpenzimeve.
Hetimi përcaktoi gjithashtu se klubi kishte krijuar mekanizma të fshehtë financimi me partnerë komercialë, me një vlerë që kalon 830 milionë euro.
Manchester City u shpall fajtor edhe për të gjitha akuzat, me përjashtim të njërës, që lidhen me mungesën e bashkëpunimit gjatë hetimit të Ligës Premier. Në përfundimet e tij, komisioni tha se “një numër dëshmitarësh të rëndësishëm të klubit dhanë dëshmi të rreme në aspekte kyçe”. Po ashtu, u pretendua se disa prej tyre kishin paraqitur me vetëdije deklarata të pavërteta dhe të pandershme.
Sipas BBC Sport, disa klube të Ligës Premier mendojnë se ndëshkimi duhet të shkojë përtej shkeljeve financiare dhe të përfshijë edhe pasojat mbi rezultatet e së kaluarës.
Një burim ka deklaruar se të paktën katër klube të Ligës Premier nuk e konsiderojnë të mjaftueshme një zbritje të vetme pikësh, edhe nëse një masë e tillë do ta dërgonte me shumë gjasë Manchester Cityn në Championship.
Një drejtues i lartë i një klubi të Ligës Premier i ka thënë BBC Sport se City duhet të humbasë tri titujt e fituar gjatë periudhës 2009-2018.
Megjithatë, klubet nuk kanë kërkuar që trofetë e hequr t’u atribuohen ekipeve të tjera.
Manchester City vazhdon ta mohojë përgjegjësinë dhe pretendon se është i pafajshëm. Më 1 tetor, klubi paraqiti ankesë kundër vendimit, duke deklaruar se ka në dispozicion një “tërësi gjithëpërfshirëse provash të pakundërshtueshme” që, sipas tij, mbështesin pozicionin e tij.