Pas ekzekutimit të dështuar, 50-vjeçarja zgjohet dhe flet, por mbetet në gjendje kritike dhe e lidhur në shtratin e spitalit

Gjashtë ditë pasi autoritetet e Tennessee tentuan ta ekzekutonin me injeksion vdekjeprurës, Christa Pike, 50 vjeçe, është zgjuar dhe ka filluar të komunikojë.
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Avokatët e saj, Randy Spivey dhe Kelly Gleason, bëjnë të ditur se ajo vazhdon të trajtohet në terapi intensive, ndërsa gjendja shëndetësore mbetet kritike.
“Pavarësisht të gjitha gjasave, Christa Pike është e vetëdijshme, flet dhe vijon të marrë kujdes intensiv mjekësor”, deklaruan përfaqësuesit e saj ligjorë.
Sipas avokatëve, ajo ka pësuar dëmtime të rënda në krahë dhe ende mbahet e prangosur, e lidhur në shtratin e spitalit.
“Nga pikëpamja mjekësore, rikuperimi i saj është i paprecedentë. Prognoza mbetet e pasigurt, por presim që procesi i rimëkëmbjes të jetë i gjatë”, thanë ata.
Ekzekutimi ishte planifikuar për 30 shtator në Riverbend Maximum Security Institution, në Nashville. Ekipi i burgut i dha Pike dy doza pentobarbitali, por ato nuk shkaktuan vdekjen e saj.
Pas tentativës së pasuksesshme, 50-vjeçarja qëndroi pa ndjenja dhe u mbajt nën ventilim mekanik. Në atë kohë, avokatët shprehën frikën se ajo mund të kishte pësuar dëmtime në tru.
Dr. Joel Zivot, i cili ka këshilluar ekipin ligjor të Pike, i tha Associated Press se aftësia e saj për të marrë frymë pa ndihmën e ventilatorit dhe për të folur përbën një shenjë inkurajuese.
Megjithatë, eksperti theksoi se rreziku serioz për shëndetin e saj vazhdon të jetë i pranishëm.
“Ajo ka ende një rrugë të gjatë përpara drejt rikuperimit. Vetëm në krahun e majtë janë përdorur të paktën shtatë gjilpëra”, u shpreh Zivot.
Problemet nisën kur ekipi i burgut nuk arriti të gjente një venë ku të vendoste linjën intravenoze.
Randy Spivey, i cili ndoqi nga afër procedurën, tha se kishte numëruar të paktën shtatë gjilpëra të përdorura në krahun e majtë të Pike.
Ai tregoi se njëra prej tyre dukej e përkulur kur u nxor pas një përpjekjeje të dështuar. Avokatët thanë gjithashtu se Pike ishte përpjekur të ndihmonte stafin, duke u treguar vendet ku mund të gjendeshin venat.
“Ajo bashkëpunonte dhe përpiqej t’i drejtonte personat që po vendosnin linjat intravenoze”, tha avokati Stephen Ferrell.
Pas incidentit u publikua një fotografi ku dukeshin dëmtime të mëdha në krahët e Pike. Sipas avokatëve, ato ishin të enjtura, të djegura dhe të mbuluara me flluska.
Spivey e përshkroi procedurën si “joefikase, mizore dhe torturuese”, ndërsa u bëri thirrje autoriteteve të mos kryenin një tjetër tentativë ekzekutimi.
Guvernatori i Tennessee, Bill Lee, urdhëroi zhvillimin e një hetimi të pavarur për ngjarjen dhe pezulloi ekzekutimet në shtet deri në fund të vitit.
Pas incidentit dha dorëheqjen edhe Frank Strada, komisioneri i Departamentit të Korrigjimeve të Tennessee. Ai kishte mbikëqyrur pesë ekzekutime, të cilat, sipas raportimeve, ishin shoqëruar me probleme serioze.
Christa Pike ndodhet në burgun e vdekjes pasi u dënua për vrasjen, në vitin 1995, të shoqes së saj të kolegjit, 19-vjeçares Colleen Slemmer. Autoritetet kanë deklaruar se Slemmer u torturua dhe u rrah për vdekje, ndërsa më pas Pike mori një pjesë të kafkës së viktimës.
Vetëm një orë para ekzekutimit, procedura ishte pezulluar përkohësisht. Avokatët argumentuan se gjatë procesit të dënimit nuk ishin marrë siç duhej parasysh abuzimet që Pike kishte përjetuar në fëmijëri. Gjykata Supreme e SHBA-së e hoqi më vonë pezullimin, duke i hapur rrugën ekzekutimit.
Gjatë procedurës, gazetari Will Puckett, i cili ndodhej në dhomën e ekzekutimit, tha se dëgjoi Pike duke marrë frymë dhe duke nxjerrë tinguj të ngjashëm me gërhitjen ose mbytjen.
Sipas dëshmisë së tij, frymëmarrja ishte ritmike, por herë pas here bëhej e vështirësuar. Në një moment, trupi i Pike u ngrit nga shtrati duke formuar një “V” dhe më pas u rrëzua sërish mbi të.
Autoritetet e Tennessee nuk kanë njoftuar ende nëse do të përpiqen ta ekzekutojnë përsëri Christa Pike. Ndërkohë, avokatët i kanë kërkuar guvernatorit Bill Lee që dënimi me vdekje t’i zëvendësohet me burgim të përjetshëm, pa mundësi lirimi me kusht.