Klopp shpjegon arsyen interesante pse ai qëndron në mesin e fushës duke përcjellur ekipin kundërshtar

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, më në fund ka shpjeguar arsyen pse ai qëndron në qendër të fushës para fillimit të çdo ndeshjeje dhe i shikon në heshtje lojtarët e skuadrës kundërshtare teksa ngrohen.

Ndryshe nga të gjithë trajnerët e tjerë që janë të pranishëm me lojtarët e tyre pikërisht para fillimit të ndeshjes, kjo nuk ndodh me Klopp.

Tekniku gjerman qëndron gjithmonë në qendër të fushës dhe vëzhgon në heshtje se si po bëjnë përgatitjet e fundit para ndeshjes kundërshtarët.

Kjo është ajo që e bëri Kloppin ndër të tjera të dallohet, por shumë futbollistë duken të frikësuar për këtë.

Ylli i Evertonit, James Tarkowski pranoi se kjo e frikëson atë dhe ish-portieri Ben Foster konfirmoi fjalët e tij.

“Qëndrimi i Klopp në mesin e fushës më shqetëson mua sepse unë ngrohem afër mesit të fushës. Gjithmonë mendoj të mos gaboj në ngrohje sepse kam frikën që Klopp do të hyjë menjëherë në dhomën e zhveshjes dhe do të thotë që Tarkowski po bën gabime, mos e fut në lojë”.

Sidoqoftë, Klopp tha se këtë nuk e bën për t’i frikësuar kundërshtarët, por e bënë për qëllime taktike.

“Jo, nuk e dija që po i frikësoja dhe nuk e bëj për këtë. E bëj që të identifikoj disa gjëra teknike dhe taktike para ndeshjes. Sepse ndonjëherë luajmë kundër skuadrave që vendosin formacionin e duhur dhe pozicionet e lojtarëve në fushë gjatë ngrohjes”.

“Ndonjëherë shoh sesi ata vendosin mbrojtësin e majtë dhe të djathtë në ngrohje. Kjo më jep një mundësi që unë t’u kushtoj vëmendje atyre gjatë lojës”, shpjegoi Klopp. /Telegrafi/

Jurgen Klopp is staring at the #THFC warm-up. pic.twitter.com/ia9gv86GT2

— The Spurs Web (@thespursweb) May 7, 2022