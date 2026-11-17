Jurgen Klopp e ka përshkruar mesfushorin e Liverpoolit, Florian Wirtz, si një “futbollist të jashtëzakonshëm”, pasi Gjermania triumfoi 5-0 ndaj Holandës. Paraqitja e 23-vjeçarit mori vlerësime të veçanta nga trajneri.
Wirtz ishte ndër lojtarët më të spikatur të ndeshjes, duke shënuar dy herë. Mes golave të tij ishte edhe një goditje e harkuar nga jashtë zonës së rreptësisë.
Të lidhura
None found
Klopp tregoi se talenti i mesfushorit i kishte bërë përshtypje që në takimin e parë me lojën e tij. “U befasova kur e pashë për herë të parë në fushë. Është një futbollist i jashtëzakonshëm”, u shpreh ai.
Edhe me përfaqësuesen e Gjermanisë, Wirtz po kalon një formë të mirë. Në katër ndeshjet e fundit ndërkombëtare ka shënuar katër gola dhe ka dhënë një asistim, duke shtuar peshën e tij si për Gjermaninë, ashtu edhe për Liverpoolin.