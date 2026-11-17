Kosova e zhvillon sonte, të martën, në Dublin ndeshjen e fundit të Grupit B3 në Ligën e Kombeve. Përballja me Republikën e Irlandës nis në orën 20:45.
Përfaqësueses së Kosovës i mjafton një pikë për të ruajtur vendin e dytë në grup dhe për të siguruar pjesëmarrjen në “play-off”-in për promovim në Ligën A.
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Franco Foda nuk do të ketë në dispozicion Veldin Hoxhën, Edon Zhegrovën dhe Enis Rexhepin, të cilët mungojnë në këtë takim.
17/11/2026, 11:35 – Franco Foda pritet të ndryshojë formacionin e Kosovës për sfidën në Dublin. Arijanet Muric mund të rikthehet në portë, ndërsa Bleon Kurtulusi mund ta bëjë debutimin e tij. Gjithashtu, Kosova pritet të kalojë nga skema 3-4-3 në atë 3-5-2.
Në ndeshjen e fundit të këtij edicioni të Ligës së Kombeve, përzgjedhësi gjerman pritet të bëjë disa lëvizje në formacionin titullar. Ndryshimi i parë mund të ndodhë në portë, ku Muric pritet ta zëvendësojë Amir Saipin, i cili ishte titullar në barazimin 0-0 ndaj Izraelit në Prishtinë.
17/11/2026, 11:35 – UEFA ka publikuar listën zyrtare të futbollistëve të Kosovës për ndeshjen kundër Irlandës. Foda do të ketë në dispozicion 21 lojtarë, pra pjesën më të madhe të futbollistëve të grumbulluar për këtë cikël.
Megjithatë, “Dardanët” do të paraqiten me tri mungesa në këtë përballje të rëndësishme.
17/11/2026, 11:34 – Kosova luan sonte për pozitën e dytë në Grupin B3. Përfaqësuesja udhëton drejt kësaj ndeshjeje me synimin për të siguruar pjesëmarrjen në “play-off”-in për ngjitje në Ligën A.
Ekipit të drejtuar nga Foda i mjafton barazimi, pasi ka gjashtë pikë, një më shumë se Irlanda, e cila ndodhet në vendin e tretë. Në rast se ndeshja përfundon pa fitues, Kosova do të mbetet para irlandezëve, pavarësisht rezultateve të tjera.
17/11/2026, 11:34 – Kombëtarja e Kosovës ka mbyllur përgatitjet për ndeshjen vendimtare në Dublin, e cila nis në orën 20:45.
Seanca e fundit stërvitore u zhvillua nën reshjet e shiut në kryeqytetin irlandez. Në kampin kosovar është vërejtur atmosferë pozitive, përqendrim i madh dhe motivim për ta përfunduar edicionin me një rezultat të mirë.
17/11/2026, 11:33 – UEFA ka caktuar gjyqtarët nga Letonia për ndeshjen Irlandë–Kosovë. Kryesor do të jetë Edgars Malcevs, ndërsa asistentët e tij do të jenë Martins Svipsts dhe Deniss Sevcenko.
Detyrën e gjyqtarit të katërt do ta kryejë Aleksandrs Anufrijevs, gjithashtu nga Letonia.
17/11/2026, 11:32 – Portieri i Irlandës, Caoimhin Kelleher, e ka cilësuar duelin me Kosovën si një përballje shumë të rëndësishme për përfaqësuesen e tij.
Gjatë konferencës për media, ai tha se Irlanda kërkon një rezultat pozitiv për të synuar vendin e dytë në Grupin B3 të Ligës së Kombeve.
“Është një ndeshje shumë e madhe për ne. Duhet të mësojmë nga ajo që ndodhi dhe të marrim gjërat pozitive. Shpresojmë të arrijmë një rezultat të madh nesër”, deklaroi Kelleher.
17/11/2026, 11:32 – Franco Foda ka pranuar se Kosova e pret një takim të vështirë në Dublin, por synimi i skuadrës mbetet zhvillimi i lojës së saj dhe marrja e rezultatit të dëshiruar.
Edhe pse një barazim do t’ua siguronte “Dardanëve” vendin e dytë, trajneri gjerman kërkon fitore në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve.
“Nuk mund të thuash nëse është e lehtë apo e vështirë. Për ne është ndeshje e vështirë dhe jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e ndeshjes. Irlandës i duhet fitorja, ndërsa neve na konvenon edhe barazimi. Por në fushë ekipet hyjnë për fitore. Do të tentojmë nëpërmjet kundërsulmeve të fitojmë këtë ndeshje”, tha Foda.
17/11/2026, 11:31 – Fisnik Asllani ka bërë të ditur se Kosova nuk do të hyjë në fushë me synimin për të mbrojtur barazimin, edhe pse ky rezultat do t’i mjaftonte për vendin e dytë.
Sulmuesi kosovar pret një ndeshje të fortë në stadiumin “Aviva” të Dublinit, ku të dyja ekipet kanë mungesa. Ai gjithashtu theksoi se Kosova paraqitet mirë në ndeshjet jashtë vendit dhe shpreson në mbështetjen e tifozëve.
17/11/2026, 11:31 – Irlanda do të luajë kundër Kosovës pa kapitenin Nathan Collins. Përzgjedhësi Heimir Hallgrimsson konfirmoi të hënën se mbrojtësi është larguar nga grumbullimi dhe është kthyer te Brentfordi për ekzaminime të tjera mjekësore.
Collins u dëmtua në gju në fund të ndeshjes së humbur 1-0 ndaj Austrisë, të shtunën në Linz. Pas asaj sfide, Hallgrimsson kishte paralajmëruar se futbollisti do t’i nënshtrohej kontrolleve mjekësore.
17/11/2026, 11:30 – Edon Zhegrova ka qenë futbollisti me më së shumti driblime të suksesshme në këtë edicion të Ligës së Kombeve, sipas statistikave të “Sofascore”. Sulmuesi kosovar ka realizuar 20 driblime të suksesshme.
Pas tij renditet Antonio Nusa i RB Leipzigut me 15 driblime, ndërsa Jeremy Doku dhe Jude Bellingham kanë nga 14.
17/11/2026, 11:30 – Përfaqësuesja e Kosovës ka mbërritur në Dublin, ku do të zhvillojë ndeshjen vendimtare për vendin e dytë në grup.
“Dardanëve” u duhet të paktën një barazim për ta siguruar matematikisht këtë pozitë, e cila lidhet edhe me mundësinë për të qenë në vazon e dytë në kualifikimet për “Euro 2028”.
Kosova udhëtoi pa Veldin Hoxhën dhe Edon Zhegrovën. I pari mungon për shkak të kartonit të kuq, ndërsa Zhegrova për shkak të lëndimit.
17/11/2026, 11:29 – Irlanda është e detyruar të fitojë ndaj Kosovës pas humbjes 1-0 nga Austria, në mënyrë që ta kalojë përfaqësuesen kosovare në renditje dhe të sigurojë pjesëmarrjen në “play-off”-in për promovim në Ligën A.
Sulmuesi Troy Parrott është shprehur optimist se skuadra e tij mund ta arrijë objektivin, pavarësisht disfatës së pësuar në Linz. Edhe përzgjedhësi Hallgrimsson e ka cilësuar duelin me Kosovën si ndeshjen më të rëndësishme për ekipin e tij.
17/11/2026, 11:28 – Kosova ka nisur përgatitjet për përballjen e fundit të këtij edicioni të Ligës së Kombeve. Seanca u zhvillua në stadiumin “Fadil Vokrri”, ndërsa Franco Foda kishte në dispozicion 13 futbollistë.
Lojtarët që ishin titullarë në barazimin ndaj Izraelit kryen një program rigjenerues në palestrën e hotelit. Ndeshja ndaj Irlandës do të përcaktojë skuadrën që do ta mbyllë grupin në vendin e dytë.
17/11/2026, 11:28 – Nëse Kosova e përfundon Grupin B3 në pozitën e dytë, në mars të vitit 2027 do të ketë mundësi të luftojë për promovim në Ligën A përmes “play-off”-it.
Sipas përllogaritjeve të Football Meets Data, “Dardanët” kanë 55.6 për qind gjasa për ta siguruar pjesëmarrjen në këtë fazë. Fillimisht, ata duhet ta mbyllin grupin në vendin e dytë, ndërsa më pas do të përballen me një prej skuadrave të Ligës A që do të luajë për mbijetesë.
17/11/2026, 11:27 – Franco Foda ka liruar nga grumbullimi Edon Zhegrovën dhe Veldin Hoxhën, të cilët nuk do të jenë pjesë e skuadrës për ndeshjen ndaj Irlandës.
Zhegrova u largua për shkak të një lëndimi që e pamundëson paraqitjen e tij, ndërsa Hoxha gjithashtu nuk do të jetë në dispozicion të përzgjedhësit kosovar.
17/11/2026, 11:26 – Kosova ka gjashtë pikë dhe renditet e dyta në Grupin 3 të Ligës B, një pikë mbi Republikën e Irlandës, e cila ndodhet në vendin e tretë. Izraeli është i fundit me tri pikë.
Austria e ka siguruar tashmë kreun e grupit dhe promovimin e drejtpërdrejtë në Ligën A për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve.
Prandaj, ndeshja e së martës në Dublin, që nis në orën 20:45, do të vendosë se cila mes Kosovës dhe Irlandës do ta përfundojë garën në pozitën e dytë.
17/11/2026, 11:25 – Austria e mposhti Irlandën me rezultatin 1-0 dhe siguroi 11 pikë, duke e blinduar vendin e parë në Grupin B3.
Kosova mbetet e dyta me gjashtë pikë, Irlanda ka pesë, ndërsa Izraeli tri. Pas këtij rezultati, “Dardanët” nuk mund ta kapin më Austrinë në krye, por vazhdojnë ta kenë në duart e tyre pozitën e dytë, e cila çon në “play-off”-in për promovim në Ligën A.