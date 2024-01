Klopp ka blerë vilën prej 4 milionë eurove, një fqinj i tij zbulon se ku do të shkoj gjermani

Tifozët e futbollit në Evropë u tronditën kur Jurgen Klopp njoftoi dy ditë më parë se do të largohej nga pankina e Liverpoolit në fund të sezonit.

Klopp përmendi ngopjen si arsyen kryesore për një vendim të tillë dhe deri në fund të sezonit ai do të përpiqet të vulosë qëndrimin e tij nëntëvjeçar në Anfield duke fituar titullin e Angli.

Mediat në ishull tani po shkruajnë për të ardhmen e Klopp dhe një histori interesante ka zbuluar ish-futbollisti Mark Lawrenson, i cili thotë se Klopp dhe gruaja e tij do të transferohen në Mallorca të Spanjës.

Në këtë ishull, një ekspert gjerman bleu më pak se dy vite më parë një vilë për 4 milionë euro, të cilën aktualisht është duke e rinovuar tërësisht, si dhe të gjithë pronën prej 5 mijë metrash katrorë.

“Nuk jam i sigurt nëse më lejohet ta them këtë, por Klopp po ndërton një vilë të madhe në Mallorca. Ulla, gruaja e tij, është përgjegjëse për gjithçka në lidhje me të, dhe ai është ankuar vetëm për vonesën në kryerjen e punës. Kur të ketë mbaruar gjithçka, ai do të tërhiqet atje për një kohë,” tha Lawrenson, i cili zotëron një shtëpi pranë rezidencës së re të Klopp dhe do të jenë fqinjë, raporton Daily Mail.

Klopp bleu një vilë në Mallorca nga biznesmeni zviceran Rolf Knie, dhe vendosi ta restauronte plotësisht dhe gjithçka u kthye në një kantier të madh ndërtimi.

Gjatë vizitës në Mallorca, Klopp po qëndron në një hotel aty pranë, por kjo do të ndryshojë kur të përfundojë së shpejti rinovimi.

Klopp tha të premten se dëshiron të provojë të jetojë një jetë normale pas largimit nga Liverpool dhe njoftoi se do të jetë i papunë për të paktën një vit.

“Pa klub, pa punë vitin e ardhshëm dhe nuk do të marr kurrë një klub tjetër anglez, mund ta premtoj këtë. Edhe nëse nuk kam asgjë për të ngrënë, nuk do të ndodhë”, tha Klopp.

Klopp tani dëshiron të kalojë kohë me gruan e tij Ulla, me të cilën është i martuar që nga viti 2005.

Mediat e ndryshme e lidhin gjermanin me një nga dy skuadrat më të mëdha në Spanjë, Barcelonën dhe Real Madirdin. /Telegrafi/