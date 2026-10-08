Kicker: Albian Hajdari në dyshim për ndeshjen ndaj Hamburgut, Fisnik Asllani rigjen besimin pas golit kundër Austrisë

Kicker: Albian Hajdari në dyshim për ndeshjen ndaj Hamburgut, Fisnik Asllani rigjen besimin pas golit kundër Austrisë

Albian Hajdari mund të mos jetë i gatshëm për përballjen e Hoffenheimit me Hamburgun, ndërsa Fisnik Asllani ka marrë një shtysë të rëndësishme pas golit të shënuar ndaj Austrisë, raporton mediumi gjerman “Kicker”.

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Hoffenheimi po përballet me presion në këtë edicion, veçanërisht pas humbjes në Evropë kundër skuadrës OFI Crete.

Sipas “Kicker”, gjendja e Hajdarit nuk është përmirësuar plotësisht. Mbrojtësi ka probleme me gjurin dhe u largua nga grumbullimi i Kosovës pas fitores 1-0 ndaj Irlandës, ndeshje në të cilën luajti për 90 minuta.

Për këtë arsye, aktivizimi i tij ndaj Hamburgut mbetet ende i pasigurt dhe ai mund të mungojë për Hoffenheimin.

Ndërkohë, lajmi pozitiv lidhet me Fisnik Asllanin. Sulmuesi, i cili nuk ka nisur ende asnjë ndeshje si titullar me klubin këtë sezon, shfrytëzoi pushimin ndërkombëtar për të rikthyer formën. Goli i tij në barazimin 1-1 ndaj Austrisë i ka rritur vetëbesimin për javët e ardhshme te Hoffenheimi, shkruan më tej Kicker.

Ndeshja Hoffenheim-Hamburg do të luhet këtë të shtunë, në orën 15:00.


Shtuar 8.10.2026 22:27

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