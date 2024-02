Kështu duket burgu ku do të kalojë Dani Alves katër vitet e ardhshme të jetës së tij

Futbollisti i njohur brazilian Dani Alves është dënuar me katër vite e gjysmë burg për përdhunimin e një vajze në një klub nate në Spanjë dhe tashmë janë shfaqur foto nga burgu ku do të vuajë dënimin.

Alves (40) u shpall fajtor këtë mëngjes për abuzim seksual me një grua në tualetin e një prej klubeve më të njohura të natës në Barcelonë më 31 dhjetor 2022.

Futbollisti brazilian u arrestua menjëherë dhe tashmë ka vuajtur një pjesë të dënimit pasi ndodhet në burg që nga janari i 2023.

Ai ishte në paraburgim në Brians 2, nga ku u soll vetëm për gjykim dhe në disa raste kërkesa e tij për t’u mbrojtur nga liria u refuzua nga frika e arratisjes në Brazilin e tij të lindjes, pasi dy shtetet nuk kanë marrëveshje ekstradimi dhe ai me gjasë nuk do të kthehej përsëri në Spanjë.

Kështu, Dani Alves do t’i kalojë vitet e ardhshme të jetës së tij në burgun “Brians 2”, i cili ndodhet jo shumë larg Barcelonës dhe ku po vuan dënimin me burg një burrë me emrin Coutinho, i cili është truproja i futbollistit legjendar Ronaldinho.

Fotot që kanë dalë në internet tregojnë edhe se si duket një nga dhomat e burgut. Ju gjithashtu mund të shihni një kompleks të madh me një çati të gjelbër që përfshin një numër dyshifror ndërtesash identike.

McAfee e quajti këtë burg si një “hotel Hilton” në krahasim me burgjet amerikane, por theksoi se ushqimi ishte katastrofik.

Me një kapacitet për 1500 të burgosur, burgu u hap në vitin 2007 ndërsa Ministria e Drejtësisë e Spanjës po trajtonte mbipopullimin në burgje të tjera.

Në këtë burg ka kaluar kohë edhe ish-presidenti i Barcelonës, Sandro Rosell, i cili u arrestua për pastrim parash, por u lirua shpejt për mungesë provash. /Telegrafi/