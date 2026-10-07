Kerkez reagon pas përfshirjes në listën e “armiqve të Ukrainës” dhe sqaron incidentin

Mbrojtësi i Hungarisë dhe Liverpoolit, Milos Kerkez, ka folur pasi ai dhe babai i tij u përfshinë në një databazë ku publikohen persona të cilësuar si “armiq të Ukrainës”.
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Ngjarja lidhet me përballjen e Ligës së Kombeve mes Hungarisë dhe Ukrainës, gjatë së cilës Kerkez kapi nga jaka futbollistin ukrainas Viktor Tsygankov. Veprimi shkaktoi reagime të shumta.
Polemikat u shtuan pas një postimi që, sipas raportimeve, babai i Kerkezit, Sebastijan, publikoi në Instagram. Ai shpërndau një fotografi të incidentit, të shoqëruar me këngën “Russian Paradise” të reperit AK-47, në një referencë të dukshme ndaj luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.
Më pas, emrat e Milos Kerkezit dhe të babait të tij u shfaqën në Myrotvorets, databaza që publikon emra, fotografi dhe të dhëna personale të personave që i etiketon si “armiq të Ukrainës”. Kjo databazë nuk administrohet nga qeveria ukrainase dhe nuk ka lidhje zyrtare me të.
Në listë ndodhet edhe deputeti hungarez Balazs Hidveghi. Ai e quajti të turpshme mungesën e reagimit të Ministrisë së Jashtme të Hungarisë në mbrojtje të Kerkezit dhe babait të tij. Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Jashtme, Anita Orban, dënoi në rrjetet sociale kritikat dhe sulmet ndaj Kerkezit dhe Hidveghit.
Duke komentuar incidentin me Tsygankovin dhe reagimet që pasuan, Kerkez i tha mediumit hungarez Telex: “Personalisht, nuk kam mbështetur dhe nuk mbështes asnjë agresion në jetën time. Nuk jam person që e konsideron të pranueshme çdo gjë që u shkakton dëm të tjerëve”.
Ai shtoi: “Megjithatë, në një ndeshje futbolli gjithmonë ka tension dhe në ndeshjen kundër Ukrainës, gjithçka që bëra ishte të mbroja kapitenin tonë, mikun tim. Do ta kisha bërë të njëjtën gjë edhe nëse përballë nesh do të ishte një shtet tjetër”.