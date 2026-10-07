FIFA zyrtarizon renditjen e re për Shqipërinë dhe Kosovën, vendoset rekord i ri historik!

FIFA zyrtarizon renditjen e re për Shqipërinë dhe Kosovën, vendoset rekord i ri historik!

FIFA ka zyrtarizuar renditjen e re pas ndeshjeve të kombëtareve. Shqipëria ka fituar një pozicion, duke u vendosur në vendin e 66-të.

Më poshtë kanë rënë Hondurasi dhe Kepi i Gjelbër që mori pjesë në Botëror dhe u bë surprizë.

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Sa i përket Kosovës, ka regjistruar një pozicion historik. Zyrtarisht mban vendin e 76-të në renditje që është edhe pozita më komode në historinë e “dardanëve”.

Kosova është ngjitur me dy pozicione. Kujtojmë se kryesimi vazhdon t’i mbetet Spanjës që nuk njeh humbje prej kohësh.


Shtuar 7.10.2026 15:07

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