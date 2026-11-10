Katër pikë nga vendi i pestë te i fundit, gara në Superiore mbetet e hapur për Evropën dhe mbijetesën

Katër pikë nga vendi i pestë te i fundit, gara në Superiore mbetet e hapur për Evropën dhe mbijetesën

Pas javës së 11-të, “Abissnet Superiore” ka ndërprerë ndeshjet për t’u lënë vend takimeve të kombëtareve. Renditja në këtë moment tregon një garë të hapur në dy drejtime: për zonën evropiane dhe për mbijetesën.

Lëmsh total në Superiore, skuadrat po luajnë me

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Duke lënë jashtë Dinamon dhe Tiranën, Skënderbeun e vendit të 5-të e ndajnë vetëm 4 pikë nga Partizani, që mban vendin e fundit. Kjo diferencë e vogël bën që humbja e njërës skuadër të kthehet në përfitim për një tjetër. Rezultatet e javës së 11-të e dëshmuan këtë lëvizje të vazhdueshme, ndërsa ekipet përpiqen t’i prishin planet njëra-tjetrës.

Lëmsh total në Superiore, skuadrat po luajnë me

Lëmsh total në Superiore, skuadrat po luajnë me

Në ndeshjet që vijnë, çdo pikë do të ketë peshë dhe çdo gabim mund të shfrytëzohet nga rivalët. Kjo përballje taktike mes skuadrave po i jep Superiores një pamje tjetër nga ajo e edicioneve të kaluara.


Shtuar 10.11.2026 20:43

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