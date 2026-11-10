Katër pikë nga vendi i pestë te i fundit, gara në Superiore mbetet e hapur për Evropën dhe mbijetesën

Pas javës së 11-të, “Abissnet Superiore” ka ndërprerë ndeshjet për t’u lënë vend takimeve të kombëtareve. Renditja në këtë moment tregon një garë të hapur në dy drejtime: për zonën evropiane dhe për mbijetesën.
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Duke lënë jashtë Dinamon dhe Tiranën, Skënderbeun e vendit të 5-të e ndajnë vetëm 4 pikë nga Partizani, që mban vendin e fundit. Kjo diferencë e vogël bën që humbja e njërës skuadër të kthehet në përfitim për një tjetër. Rezultatet e javës së 11-të e dëshmuan këtë lëvizje të vazhdueshme, ndërsa ekipet përpiqen t’i prishin planet njëra-tjetrës.
Në ndeshjet që vijnë, çdo pikë do të ketë peshë dhe çdo gabim mund të shfrytëzohet nga rivalët. Kjo përballje taktike mes skuadrave po i jep Superiores një pamje tjetër nga ajo e edicioneve të kaluara.