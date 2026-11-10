Renditja e Fair Play për sezonin 2025/2026: Kosova e 37-ta, më lart për sjelljen e shikuesve

Kosova është renditur e 37-ta mes 55 federatave anëtare në klasifikimin përfundimtar të Fair Play të UEFA-s për sezonin 2025/2026. Ajo ka marrë 7.957 pikë nga 75 ndeshje të vlerësuara, ndërsa në kategorinë e sjelljes së shikuesve mban vendin e 17-të.
UEFA e publikoi renditjen të martën, duke u mbështetur te vlerësimet e ndeshjeve në të gjitha garat e saj, si për klubet, ashtu edhe për përfaqësueset. Në shqyrtim janë marrë ndeshjet nga 1 korriku 2025 deri më 30 qershor 2026.
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Në klasifikimin e përgjithshëm, Maqedonia e Veriut ndodhet para Kosovës, në vendin e 30-të. Pas saj renditen Serbia në vendin e 47-të dhe Shqipëria në të 48-tin. Më poshtë se Kosova janë edhe Kroacia, Qiproja, Gjibraltari dhe Portugalia.
Vendin e parë e zë Islanda me 8.533 pikë, përpara Norvegjisë me 8.470 dhe Danimarkës me 8.458 pikë. Pesëshen e parë e plotësojnë Finlanda dhe Anglia. Në këtë klasifikim janë përfshirë vetëm federatat me të paktën 50 ndeshje në garat e UEFA-s gjatë periudhës së përcaktuar.
Pozicioni i 17-të për sjelljen e shikuesve përbën një vlerësim më të mirë për tifozët kosovarë sesa renditja e përgjithshme e federatës në Fair Play.
Kosova zë gjithashtu vendin e gjashtë në Evropë për përmirësimin e rezultatit të përgjithshëm të Fair Play nga një sezon në tjetrin. Përparimin më të madh në këtë kategori e ka shënuar Shqipëria.