Renditja e Fair Play për sezonin 2025/2026: Kosova e 37-ta, më lart për sjelljen e shikuesve

Renditja e Fair Play për sezonin 2025/2026: Kosova e 37-ta, më lart për sjelljen e shikuesve

Kosova është renditur e 37-ta mes 55 federatave anëtare në klasifikimin përfundimtar të Fair Play të UEFA-s për sezonin 2025/2026. Ajo ka marrë 7.957 pikë nga 75 ndeshje të vlerësuara, ndërsa në kategorinë e sjelljes së shikuesve mban vendin e 17-të.

UEFA e publikoi renditjen të martën, duke u mbështetur te vlerësimet e ndeshjeve në të gjitha garat e saj, si për klubet, ashtu edhe për përfaqësueset. Në shqyrtim janë marrë ndeshjet nga 1 korriku 2025 deri më 30 qershor 2026.

Të lidhura

None found

Në klasifikimin e përgjithshëm, Maqedonia e Veriut ndodhet para Kosovës, në vendin e 30-të. Pas saj renditen Serbia në vendin e 47-të dhe Shqipëria në të 48-tin. Më poshtë se Kosova janë edhe Kroacia, Qiproja, Gjibraltari dhe Portugalia.

Vendin e parë e zë Islanda me 8.533 pikë, përpara Norvegjisë me 8.470 dhe Danimarkës me 8.458 pikë. Pesëshen e parë e plotësojnë Finlanda dhe Anglia. Në këtë klasifikim janë përfshirë vetëm federatat me të paktën 50 ndeshje në garat e UEFA-s gjatë periudhës së përcaktuar.

Pozicioni i 17-të për sjelljen e shikuesve përbën një vlerësim më të mirë për tifozët kosovarë sesa renditja e përgjithshme e federatës në Fair Play.

Kosova zë gjithashtu vendin e gjashtë në Evropë për përmirësimin e rezultatit të përgjithshëm të Fair Play nga një sezon në tjetrin. Përparimin më të madh në këtë kategori e ka shënuar Shqipëria.


Shtuar 10.11.2026 20:42

Tags: ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet