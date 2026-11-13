Kapiteni i Izraelit vlerëson Kosovën: Skuadër e shkëlqyer, na pret një sfidë e vështirë

Eliezer “Eli” Dasa e ka cilësuar përballjen me Kosovën si një nga ndeshjet më të vështira në udhëtim për Izraelin. Kapiteni izraelit vlerësoi forcën e kundërshtarit dhe atmosferën që pret në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Dasa foli në konferencën për shtyp përpara takimit të Ligës së Kombeve, që zhvillohet të shtunën në Prishtinë, duke nisur nga ora 15:00.
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Mbrojtësi u ndal fillimisht te dëshira e madhe në vendin e tij për të marrë pjesë në një turne madhor. Sipas Telegrafit, ai tha se çdo fushatë ka nisur me shpresën se brezi përkatës do ta arrinte këtë synim, ndërsa pritshmëritë e larta ndonjëherë janë shoqëruar me zhgënjim po aq të madh. Megjithatë, Dasa u shpreh se beson te lojtarët dhe stafi profesional, të cilët, sipas tij, janë të aftë të bëjnë gjëra të mëdha, ndërkohë që skuadrat po përmirësohen vazhdimisht.
Duke folur për ndeshjen me Kosovën, kapiteni tha se niveli i Izraelit është në rritje. Ai i quajti të kuptueshme pritshmëritë jo shumë të larta, por theksoi se skuadra dëshiron të arrijë diçka të madhe dhe duhet t’i përshtatë ato me këtë synim.
Dasa tha se ndeshja e nesërme ishte shënuar si më e vështira në shtëpi. Ai e përshkroi Kosovën jashtë fushe si një ekip të shkëlqyer dhe veçoi fushën e fortë, tifozërinë e mirë dhe lojën agresive, duke përfunduar se Izraelin e pret një pengesë e vështirë.
Përballja e së shtunës mes Kosovës dhe Izraelit në Prishtinë ka rëndësi për vazhdimësinë e dy skuadrave dhe renditjen përfundimtare në Ligën e Kombeve.