Shqipëria pa Ylber Ramadanin në ndeshjen ndaj Bjellorusisë

Ylber Ramadani nuk do të jetë në dispozicion të Shqipërisë për përballjen e radhës me Bjellorusinë, pasi është pezulluar për shkak të kartonëve. Mesfushori kuqezi u shpreh i zhgënjyer që nuk mund të luajë, por tha se do të udhëtojë me skuadrën drejt Hungarisë për të qenë pranë shokëve.
Ramadani tregoi se marrja e kartonit e mërziti shumë, sepse dëshironte të luante në ndeshjen e ardhshme. Ai tha se kundërshtari mbështetet te topat e dytë dhe duelet, ndërsa konfirmoi se do të shkojë në Hungari bashkë me ekipin. Pas plotësimit të kuotës së kartonëve, atij i duhet të mungojë në duelin me Sllovakinë, të dielën.
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Duke folur për fitoren ndaj Finlandës, Ramadani tha se trajneri Rolando Maran ndryshoi sistemin e lojës pas vështirësive që ekipi pati gjatë 15 minutave të para.
Shqipëria fitoi 2:0 ndaj Finlandës në Tiranë, duke mbajtur vendin e parë në grup dhe duke iu afruar rikthimit në Ligën B të Ligës së Kombeve.