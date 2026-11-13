Mickoski: Pjesa praktike e provimit të jurisprudencës vetëm në maqedonisht dhe me alfabet cirilik

Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski, bëri të ditur se propozimi për provimin e jurisprudencës e ndan atë në dy pjesë. Pjesa teorike mund të jepet në shqip, turqisht ose anglisht, ndërsa ajo praktike do të zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase dhe me alfabet cirilik.
Në përgjigje të pyetjes së një gazetari, Mickoski tha se nuk bëhet fjalë për një provim jurisprudence që mund të jepet i tëri në shqip. Sipas propozimit të dërguar Komisionit të Venedikut, pjesa e parë përfshin pyetje teorike nga studimet universitare. Kandidatët që kanë kryer arsimin e lartë në një gjuhë tjetër nga maqedonishtja do të mund të zgjedhin gjuhën në të cilën do ta japin këtë pjesë.
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Për pjesën e dytë parashikohet simulimi i dy gjykimeve, një penal dhe një civil, në maqedonisht dhe me alfabet cirilik. Kryeministri e lidhi këtë zgjidhje me interpretimin që Komisioni i Venedikut i ka bërë Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, si dhe me parimin që sistemi gjyqësor funksionon në një gjuhë zyrtare të përbashkët.
Mickoski foli edhe për ndryshimet e propozuara në Kodin Penal. Sipas tij, ato do të zgjasin afatet e vjetërsimit ose të parashkrimit të veprave penale, por nuk do të zbatohen në mënyrë prapavepruese.
Ai tha se propozimi i dorëzuar në Komisionin Evropian i jep fund dëmit të shkaktuar nga Qeveria e kaluar. Sipas kreut të ekzekutivit, ajo kishte tentuar t’i hapte rrugë një amnistie për të realizuar ndryshimet kushtetuese.
Mickoski theksoi se ndryshimet do të vlejnë vetëm në të ardhmen, jo për të kaluarën. Ai akuzoi BDI-në dhe LSDM-në se, ndonëse flasin për luftë kundër krimit dhe korrupsionit, i kanë dhënë goditje sundimit të ligjit dhe kësaj lufte. Kryeministri shtoi se ishte qeveria e tij që i dërgoi në Bruksel këto dy ligje, të cilat do të vlejnë për këtë Qeveri.