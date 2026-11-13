Mickoski: Pjesa praktike e provimit të jurisprudencës vetëm në maqedonisht dhe me alfabet cirilik

Mickoski: Pjesa praktike e provimit të jurisprudencës vetëm në maqedonisht dhe me alfabet cirilik

Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski, bëri të ditur se propozimi për provimin e jurisprudencës e ndan atë në dy pjesë. Pjesa teorike mund të jepet në shqip, turqisht ose anglisht, ndërsa ajo praktike do të zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase dhe me alfabet cirilik.

Në përgjigje të pyetjes së një gazetari, Mickoski tha se nuk bëhet fjalë për një provim jurisprudence që mund të jepet i tëri në shqip. Sipas propozimit të dërguar Komisionit të Venedikut, pjesa e parë përfshin pyetje teorike nga studimet universitare. Kandidatët që kanë kryer arsimin e lartë në një gjuhë tjetër nga maqedonishtja do të mund të zgjedhin gjuhën në të cilën do ta japin këtë pjesë.

Të lidhura

None found

Për pjesën e dytë parashikohet simulimi i dy gjykimeve, një penal dhe një civil, në maqedonisht dhe me alfabet cirilik. Kryeministri e lidhi këtë zgjidhje me interpretimin që Komisioni i Venedikut i ka bërë Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, si dhe me parimin që sistemi gjyqësor funksionon në një gjuhë zyrtare të përbashkët.

Mickoski foli edhe për ndryshimet e propozuara në Kodin Penal. Sipas tij, ato do të zgjasin afatet e vjetërsimit ose të parashkrimit të veprave penale, por nuk do të zbatohen në mënyrë prapavepruese.

Ai tha se propozimi i dorëzuar në Komisionin Evropian i jep fund dëmit të shkaktuar nga Qeveria e kaluar. Sipas kreut të ekzekutivit, ajo kishte tentuar t’i hapte rrugë një amnistie për të realizuar ndryshimet kushtetuese.

Mickoski theksoi se ndryshimet do të vlejnë vetëm në të ardhmen, jo për të kaluarën. Ai akuzoi BDI-në dhe LSDM-në se, ndonëse flasin për luftë kundër krimit dhe korrupsionit, i kanë dhënë goditje sundimit të ligjit dhe kësaj lufte. Kryeministri shtoi se ishte qeveria e tij që i dërgoi në Bruksel këto dy ligje, të cilat do të vlejnë për këtë Qeveri.


Shtuar 13.11.2026 13:05

Tags:
Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion

Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion
LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit

LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit
Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026

Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026
Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete
AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi

AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi
Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?

Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?
Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur

Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur
ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor

ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet