Kane arrin 126 ndeshje me Anglinë dhe merr kreun e renditjes historike

Kane arrin 126 ndeshje me Anglinë dhe merr kreun e renditjes historike

Harry Kane ka ngjitur një tjetër majë në historinë e kombëtares angleze. Kapiteni i “Tre Luanëve” regjistroi paraqitjen e 126-të të enjten në mbrëmje, më 12 nëntor 2026, në përballjen e Ligës së Kombeve ndaj Kroacisë, duke u bërë futbollisti me më shumë ndeshje për Anglinë.

Sulmuesi i Bayern Munich kishte arritur në 125 paraqitje gjatë takimit të tetorit kundër Çekisë. Me atë aktivizim, ai kishte barazuar rekordin e mëparshëm historik të meshkujve prej 125 golash, të mbajtur nga Peter Shilton.

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Rrugëtimi i Kane me përfaqësuesen nisi në fillim të vitit 2015, përballë Lituanisë. Që në debutim ai gjeti golin e parë, duke hedhur hapin fillestar drejt statusit të golashënuesit më të mirë në historinë e “Tre Luanëve”. Rekordi i ri i paraqitjeve për ekipin e meshkujve erdhi në më pak se 12 vjet.

Një tjetër moment i rëndësishëm për kapitenin ishte 10 shtatori 2024. Në atë datë, në Wembley, ai zhvilloi ndeshjen e 100-të me Anglinë, në sfidën e Ligës së Kombeve kundër Finlandës. Deri në tërheqjen e tij, Kane do të ketë mundësinë ta zgjerojë edhe më tej rekordin.

Përpara tij, kreun e renditjes historike të kombëtares angleze të meshkujve e mbante Shilton, me 125 takime ndërkombëtare. Ai e veshi fanellën e “Tre Luanëve” për 20 vjet, duke e nisur karrierën me përfaqësuesen kundër Gjermanisë Lindore në nëntor 1970.

Shilton mori pjesë në pesë turne madhorë: Kupat e Botës të viteve 1982, 1986 dhe 1990, si dhe Kampionatet Evropiane të viteve 1984 dhe 1988. Karriera e tij ndërkombëtare përfundoi pasi Anglia u eliminua në gjysmëfinalen e Botërorit 1990 në Itali.

Mes futbollistëve me numrin më të lartë të ndeshjeve për Anglinë figurojnë gjithashtu Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard dhe Frank Lampard.

Renditja e futbollistëve sipas paraqitjeve me kombëtaren angleze:

1. Harry Kane: 126 paraqitje

2. Peter Shilton: 125 paraqitje

3. Wayne Rooney: 120 paraqitje

4. Sir David Beckham: 115 paraqitje

5. Steven Gerrard: 114 paraqitje

6. Bobby Moore: 108 paraqitje

7. Ashley Cole: 107 paraqitje

8 = Sir Bobby Charlton: 106 paraqitje

9 = Frank Lampard: 106 paraqitje

10. Billy Wright: 105 paraqitje

11. Kyle Walker: 96 paraqitje

12. Bryan Robson: 90 paraqitje


Shtuar 13.11.2026 08:56

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