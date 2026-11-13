Kryeziu: Ligji për Specialen ose rimiratohet pa ndryshime, ose procedura fillon nga e para

Kryeziu: Ligji për Specialen ose rimiratohet pa ndryshime, ose procedura fillon nga e para

Kuvendi mund ta miratojë sërish pa ndërhyrje Ligjin për Dhomat e Specializuara ose të hapë një procedurë të re ligjvënëse. Kështu e ka shpjeguar ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, situatën pas vendimit të presidentes Justina Shiroka-Pula për t’ia kthyer ligjin Kuvendit për rishqyrtim. Ai vlerëson se teksti, në gjendjen që ndodhet aktualisht, nuk mund të ndryshohet.

Rishqyrtimi i këtij ligji është pjesë e rendit të ditës të seancës së sotme, përpara së cilës Kryeziu bëri deklaratat. Përfshirja e tij në agjendë u miratua të enjten me 79 vota për, pas kërkesës së PDK-së. Megjithatë, mungesa e deputetëve pas pauzës solli ndërprerjen e seancës.

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Në emisionin “Five” të TV Dukagjinit, Kryeziu sqaroi se presidentja mund ta kthejë vetëm një herë një ligj për rishqyrtim. Sipas shpjegimit të tij, një miratim i dytë me të paktën 61 vota e bën ligjin të hyjë drejtpërdrejt në fuqi, pa kërkuar dekretimin e presidentes.

Pamundësinë për të ndërhyrë me amendamente në këtë ligj, ish-gjyqtari e lidhi me faktin se ai është i suspenduar. Në rast se kërkohen ndryshime në përmbajtje, theksoi ai, nevojitet një nismë e re ligjvënëse, e cila duhet t’u nënshtrohet të gjitha procedurave të Kuvendit.

Kryeziu shpjegoi gjithashtu se Kushtetuta parashikon dy shkaqe mbi të cilat presidenti mund të mbështetet për kthimin e një ligji: vlerësimin se preket rendi juridik dhe kushtetues ose se cenohen liritë dhe të drejtat e pakicave kombëtare.

Për ligjin që presidenti ia kthen Kuvendit, neni 80 i Kushtetutës kërkon vendimmarrje me shumicën e votave të të gjithë deputetëve. Me këtë vendim, ligji quhet i shpallur.

Deputetëve u është drejtuar me thirrje për miratimin e versionit të 6 tetorit edhe ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku. Ajo ka marrë zotimin që të hënën, më 16 nëntor, PDK-ja të dorëzojë nismën për ndryshime dhe që ato të përmbyllen brenda dy javësh. Për rivotimin janë shprehur në mbështetje Vetëvendosja dhe Aleanca, ndërsa LDK-ja mban qëndrim kundër.

Ndërkohë, zhvillimin e konsultimeve përpara çdo votimi e kanë kërkuar Bashkimi Evropian dhe ambasadat e Gjermanisë, Italisë e Britanisë së Madhe. Paralajmërimi i tyre është se ndryshimet janë në kundërshtim me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës.


Shtuar 13.11.2026 08:56

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