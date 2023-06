Kampion bote në bilardo, Eklent Kaçi merr edhe kupën e “UK Open Pool” 2023

Bilardisti shqiptar, Eklent Kaçi në disiplinën me 9 gurë, pjesëtar i KS Tiranës, fitoi ndeshjen finale kundër gjermanit Joshua Filler me rezultatin e thellë 13-4. Kështu ai zuri vendin e pare dhe u shpall fitues i turneut britanik “UK Open”, duke ngritur edhe njëherë flamurin kuqezi në arenën ndërkombëtare.

Viti 2023 është padyshim viti i Eklent Kaçit, i cili më herët, në muajin mars, ka fituar titullin Kampion Bote 2023 në disiplinën me 10 gurë, me pas, në maj u shpall nënkampion në “World Pool Masters 2023” dhe së fundmi rrëmbeu titullin kampion në “UK Open Pool” 2023 me 9 gurë.