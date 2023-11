VIDEO/ UEFA “tmerron” moldavët pak orë para përballjes, u kujton perlën e Asanit ndaj Polonisë

Në prag të ndeshjes së sotme Moldavi-Shqipëri, faqja zyrtare e UEFA-s ka postuar një video të Jasir Asanit kur i ka shënuar “perlën” Polonisë.

Duket se UEFA është e fiksuar me golat e sulmuesit të Kombëtares kuqezi.

Kujtojmë që dy nga golat fantastikë e Asanit u zgjodhën si më të mirët e raundeve përkatëse, pa harruar edhe atë të Asllanit ndaj Ishujve Faroe. Goli i Bajramit në Çeki zuri vendin e dytë.

Just one of Jasir Asani’s golazos in #EURO2024 qualifying 🚀🇦🇱 pic.twitter.com/gwn1ywEdBU

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 17, 2023