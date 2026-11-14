Kamberi debuton ndaj Izraelit: Krenar për momentin, por i zhgënjyer me barazimin

Lindrit Kamberi veshi për herë të parë fanellën e Kosovës në takimin e Ligës së Kombeve kundër Izraelit, që përfundoi pa gola, 0-0.
Mbrojtësi tha se skuadra mbeti e pakënaqur me rezultatin, pasi një paraqitje pozitive nuk mjafton pa fitore. Ai veçoi paraqitjen në mbrojtje, veçanërisht pasi Kosova mbeti me një lojtar më pak.
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“Jemi të gjithë të dëshpëruar. E dinim se çfarë paraqitjeje na duhej për të fituar, por ndeshja përfundoi 0-0 dhe luajtëm me një lojtar më pak. Mund të jemi të kënaqur me paraqitjen defensive, sepse në atë drejtim ishim shumë të mirë”, u shpreh Kamberi.
Ai tregoi se emocionet e debutimit janë të vështira për t’u përshkruar, edhe për shkak se rezultati ndikon në mënyrën si e përjeton këtë moment. Tashmë, tha ai, vëmendja është te sfida e së martës.
“Për momentin e kam të vështirë t’i përshkruaj emocionet, sepse rezultati ndikon. Tani fokusi është te ndeshja e së martës, e cila është shumë e rëndësishme. Sigurisht që jam tepër krenar. Familja ime ishte këtu sot dhe kjo e bën momentin edhe më të veçantë”, shtoi ai.
Kamberi vlerësoi gjithashtu nivelin e Kosovës dhe përgatitjen e ekipit nga stafi teknik. Sipas tij, skuadra ka shumë cilësi, ndërsa lojtarëve u duhet më shumë kohë për t’u njohur me njëri-tjetrin pas disa ndryshimeve në përbërje.
“Ekipi ynë ka shumë cilësi dhe niveli i Kosovës është rritur jashtëzakonisht shumë. Duhet të njihemi më mirë me njëri-tjetrin, sepse në përbërjen e lojtarëve ka pasur disa ndryshime. Stafi ynë është shumë profesional dhe na ka përgatitur shumë mirë”, përfundoi Kamberi.