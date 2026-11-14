Asllani i zhgënjyer nga 0-0 me Izraelin: Ndaj Irlandës synojmë vetëm fitoren

Pas barazimit pa gola kundër Izraelit në Prishtinë, Fisnik Asllani shprehu zhgënjimin për fitoren e munguar dhe theksoi se Kosova kërkon tre pikë në përballjen me Irlandën.
“Dardanët”, të cilët luajtën me një futbollist më pak, nuk mundën të shkonin përtej rezultatit 0-0.
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Në prononcimin për “Klan Kosova”, sulmuesi e cilësoi takimin të vështirë, duke vlerësuar se rastet për shënim ishin të pakta për të dyja skuadrat. Sipas tij, Kosovës i mungoi pasimi përfundimtar që do të mundësonte goditjen.
Asllani u shpreh se dëshira e të gjithëve ishte sigurimi i tre pikëve, por ndeshja nuk përfundoi siç kishin shpresuar. Ai tha se skuadra ndihej e dëshpëruar që nuk ia doli të fitonte, ndërsa kujtoi se pas dy ditëve e priste përballja me Irlandën.
Duke folur për vështirësitë e takimeve mes kombëtareve, ai theksoi se asnjë kundërshtar nuk është i lehtë. Asllani nënvizoi se çdo ekip përpiqet të japë maksimumin për vendin e vet, njësoj siç bëjnë përfaqësuesit e Kosovës.
Kur u pyet për objektivin ndaj Irlandës, sulmuesi ishte i prerë se synimi mbetet marrja e tre pikëve. Ai shtoi se Kosova dëshiron ta fitojë ndeshjen, ndërsa pozicioni që do të ketë më pas në renditje mbetet për t’u parë.
Me këtë rezultat, Kosova ka gjashtë pikë në grupin B3. Pas tre ditëve, ajo do të presë Irlandën në Prishtinë.