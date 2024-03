“Ka shumë mundësi të marr drejtimin e një klubi” – Man Utd dhe Liverpool alarmohen nga gatishmëri e Nagelsmann

Manchester United dhe Liverpool janë vënë pas Julian Nagelsmann, pasi është zbuluar kur ai do të largohet nga roli i tij si përzgjedhës i Gjermanisë.

Pas një periudhe të suksesshme në Bayern Munich, Nagelsmann mori frenat e kombëtares gjermane, duke ndjekur hapat e bashkatdhetarit të tij Hansi Flick.

Megjithatë, me kontratën e tij të vendosur për të përfunduar pas Kampionatit Evropian këtë verë, Nagelsmann është gati të rihyjë në arenën e menaxhimit të klubeve, gjë që ka ndezur interesin e Man United dhe Liverpool.

Kur Nagelsmann u pyet për klubin e tij të ardhshëm dhe hapi derën për një sfidë të re.

“Ka shumë probabilitet që të nënshkruaj para Kampionatit Evropian nëse kam një ofertë me të cilën jam i kënaqur. Por për momentin nuk kam. Është normale të dëshironi të rregulloni të ardhmen tuaj”, deklaroi gjermani.

Nëse Erik ten Hag largohet nga Man United në fund të sezonit mes presionit të vazhdueshëm, Sir Jim Ratcliffe raportohet se e ka bërë Nagelsmann një “objektiv prioritar” për të zëvendësuar holandezin.

Liverpool, nga ana tjetër, e ka identifikuar atë si një pretendent të mundshëm së bashku me Ruben Amorim për të pasuar Jurgen Klopp në Anfield – me kusht që Xabi Alonso do të rrëzojë ofertën e tyre dhe të zgjedhë të nënshkruajë me Bayern Munich ose të qëndrojë në Bayer Leverkusen.

Nagelsmann me Gjermaninë do të luajë dy miqësore përgatitore kundër Francës dhe Holandës më 23 dhe 26 mars. /Telegrafi/