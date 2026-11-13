Juventusi vendos çmimin për Edon Zhegrovën

Juventusi vendos çmimin për Edon Zhegrovën

E ardhmja e Edon Zhegrovës te Juventusi është bërë më e pasigurt, pasi klubi italian raportohet se po shqyrton largimin e tij gjatë afatit kalimtar të janarit.

Mediumi TuttoJuve raporton se drejtuesit e Juventusit do ta lejonin largimin e reprezentuesit të Kosovës nëse merrnin një ofertë prej 10 deri në 15 milionë euro.

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27-vjeçari ka kaluar një periudhë të vështirë në Torino dhe nuk ka arritur të fitojë një rol të rëndësishëm në skuadër. Gjatë këtij edicioni, ai nuk e ka nisur ende asnjë ndeshje nga minuta e parë.

Pikëpyetjeve për qëndrimin e tij te bardhezinjtë u janë shtuar edhe komentet e trajnerit Luciano Spalletti, i cili ditë më parë shprehu pakënaqësi me paraqitjet e Zhegrovës.

Afati kalimtar i janarit mund të jetë vendimtar për futbollistin kosovar, i cili mund të kërkojë një skuadër ku të luajë më shumë dhe të ketë mundësi të tregojë cilësitë e tij.

Së fundmi është raportuar edhe për interesimin e Besiktasit, duke e bërë klubin turk një destinacion të mundshëm për Zhegrovën.


Shtuar 13.11.2026 22:37

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