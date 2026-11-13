MPB: 19-vjeçari nga Koçani regjistroi pa pëlqim një vajzë dhe e kërcënoi me publikimin e pamjeve

MPB: 19-vjeçari nga Koçani regjistroi pa pëlqim një vajzë dhe e kërcënoi me publikimin e pamjeve

Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se ndaj një 19-vjeçari nga Koçani është ngritur kallëzim penal për ngacmim seksual dhe keqpërdorim të regjistrimeve të personave të tjerë me përmbajtje eksplicite seksuale.

Sipas MPB-së, nga 30 korriku deri më 7 gusht 2026, i dyshuari realizoi video dhe fotografi eksplicite të një 18-vjeçareje nga rajoni i Vinicës, duke përdorur aplikacione dhe pajisje mobile, pa marrë pëlqimin e saj. Më pas, ai i dërgoi mesazhe fyese në rrjetet sociale, e ngacmoi dhe e kërcënoi se do t’ua shpërndante videot dhe fotografitë personave të tjerë. Kallëzimi penal ndaj tij përfshin të dyja veprat.

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Shtuar 13.11.2026 22:37

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