Holanda mposht Greqinë 7-0 dhe ngjitet në krye të grupit

Holanda fitoi 7-0 ndaj Greqisë në raundin e pestë të Ligës së Kombeve. “Tulipanët” e kontrolluan ndeshjen që nga minutat e para dhe shfaqën epërsi të dukshme në sulm.
Crysencio Summerville hapi serinë e golave në minutën e gjashtë. Më pas, Tijjani Reijnders shënoi në minutat 12 dhe 18, duke e çuar rezultatin në 3-0.
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Në minutën e 24-t, Fotis Ioannidis e dërgoi topin në rrjetë për Greqinë, por goli nuk u pranua pas shqyrtimit nga VAR-i, për shkak të një prekjeje me dorë gjatë aksionit.
Reijnders plotësoi het-trikun në minutën e 33-të, pas një asistimi nga Denzel Dumfries, për rezultatin 4-0. Shtatë minuta më vonë, Jurrien Timber shënoi golin e pestë, i shërbyer nga Donyell Malen. Kështu, vendasit e mbyllën pjesën e parë me epërsi të thellë.
Edhe pas pushimit, Holanda vijoi të kërkonte gola. Në minutën e 59-të, Timber realizoi për herë të dytë, pasi përfitoi nga një top i kthyer brenda zonës së rreptësisë, dhe rezultati shkoi në 6-0.
Dy minuta më pas, Malen shënoi golin e shtatë me asistimin e Dumfries, duke vulosur fitoren 7-0 të ekipit të Xavit.
Pas kësaj fitoreje, Holanda arrin në 11 pikë dhe merr vendin e parë në grup. Greqia dhe Gjermania mbajnë përkatësisht pozitat e dytë dhe të tretë.