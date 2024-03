Juventusi barazon me Atalanta dhe humb vendin e dytë në renditje

Juventusi dhe Atalanta kanë barazuar me rezultat 2-2 në kuadër të javës së 28-të të Serie A.

Zonja e Vjetër e nisi më mirë takimin dhe kishte më shumë raste para portës, si ishte ai i Gabio Miretti me kokë, që u prit nga portieri Marco Carnescchi.

Në rastin e parë serioz, Atalanta arriti të shënojë me Teun Koopmeiners për 1-0.

Me këtë gol u mbyll pjesa e parë, ndërsa pjesa e dytë ishte edhe më interesante.

Zhvillohej minuta e 66-të, kur Weston McKennie pasoi bukur te Andrea Cambiaso i cili shënoi për 1-1.

Pas katër minutash Juventusi mori epërsinë për herë të parë në këtë ndeshje, kur Arkadiusz Milik arriti të shënojë për 2-1.

Por Atalanta nuk u dorëzua dhe në minutën e 75-të, arriti të barazojë shifrat me Koopmeiners që shënoi për 2-2.

Deri në minutën e 90-të nuk kishte më gola dhe skuadrat ndanë pikët në këtë ndeshje të bukur.

Me këtë barazim Juventusi humb vendin e dytë duke kaluar në të tretin me 58 pikë, ndërsa Atalanta me 47 pikë është e gjashta. /Telegrafi/