Jorge Jesus për Cristiano Ronaldon: “Mund të më mungojë vetëm shoqëria e tij

Portugalia u mund 1-4 nga Danimarka në ndeshjen e saj të parë që prej njoftimit të Cristiano Ronaldos, 41 vjeç, për tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar. Pas takimit, përzgjedhësi Jorge Jesus foli për mungesën e tij në kombëtare.
Kur u pyet nëse Portugalisë i mungon Ronaldo, Jesus tha se është e natyrshme që tifozët ta ndiejnë mungesën e tij, duke kujtuar kontributin e futbollistit përgjatë 23 viteve me ekipin kombëtar.
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“Është normale që njerëzve t’u mungojë Ronaldo. Ata nuk harrojnë atë që Cristiano ka bërë gjatë 23 viteve me ekipin kombëtar. Kjo nuk mund të ndryshohet”, u shpreh Jesus.
Trajneri portugez u pyet edhe nëse Ronaldo do t’i mungonte atij personalisht. “Si mund të më mungojë kur ai nuk është më në kombëtare? E vetmja gjë që mund të më mungojë është shoqëria e tij. Ai nuk luan më, nuk është këtu dhe tashmë ka marrë një vendim për situatën e tij”, tha ai.
Kjo ishte humbja e parë e Portugalisë me Jorge Jesus në drejtim, pas katër fitoreve radhazi në Ligën e Kombeve. Megjithatë, portugezët vijojnë të kryesojnë grupin me 12 pikë.
Danimarka renditet me nëntë pikë, Norvegjia me gjashtë dhe Uellsi me tre. Në raundin e fundit, Portugalia luan në transfertë ndaj Uellsit, ndërsa Danimarka pret Norvegjinë.