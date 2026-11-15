Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë

Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë pritet të shpallin pasnesër, të martën në orën 10:00, aktgjykimin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve në procesin për administrimin e drejtësisë.

Bashkë me Thaçin në këtë çështje janë të akuzuar ish-shefi i AKI-së, Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi.

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Aktakuza, e konfirmuar më 29 nëntor 2024, i lidh akuzat me pretendimet për përpjekje të paligjshme për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve në gjykimin për krime lufte.

Sipas aktakuzës, nga 12 prilli deri më 2 nëntor 2023, Thaçi u ka përcjellë Smakajt, Kilajt, Fazliut dhe Kuçit informacione konfidenciale për dëshmitarët e Zyrës së Prokurorit të Specializuar, si edhe udhëzime për të ndikuar në dëshmitë e tyre. Prokuroria pretendon se ai ka bashkërenduar edhe tri grupe të veçanta për të ndikuar në dëshmitë në procesin për krime lufte.

Thaçi përballet me tri akuza për tentativë për pengimin e personave zyrtarë në kryerjen e detyrave, katër për shkeljen e fshehtësisë së procedurës dhe katër për mosbindje ndaj gjykatës. Smakaj, Kilaj dhe Fazliu përballen me nga dy akuza secili, ndërsa Kuçi me dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës.

Prokuroria ka kërkuar gjashtë vjet burgim për Thaçin, si dhe që periudha e kaluar në paraburgim të mos i llogaritet në dënimin e mundshëm.

Më 16 shtator të këtij viti, ish-presidenti Thaçi u dënua me 25 vjet burgim në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së.


Shtuar 15.11.2026 08:36

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