Jonida Maliqi përballet me psikologen Anjeza Dishnica në “Goca dhe Gra”: Më the se im bir “nuk do të bëhet kurrë

Jonida Maliqi dhe psikologia Anjeza Dishnica patën një debat të fortë në emisionin “Goca dhe Gra” për trajtimin e fëmijëve në spektrin e autizmit. Përplasja u lidh me përvojën e këngëtares si nënë e një djali në këtë spektër dhe me shqetësimet e saj për mënyrën si familja ishte informuar gjatë vlerësimit të tij.
Diskutimi trajtoi nevojën për një vlerësim të saktë, ndërhyrje terapeutike dhe mbështetje të vazhdueshme. Dishnica tha se vlerësimi duhet të bëhet nga ekipe multidisiplinare dhe se prindërit duhet të marrin informacion për rëndësinë e trajtimit të përshtatshëm.
Të lidhura
None found
Psikologia iu referua edhe përvojës së saj profesionale. Ajo kujtoi se në vitin 2009 kishte qenë drejtoresha e parë e qendrës që kishte ngritur e drejtuar, përpara se të largohej për të ndjekur një tjetër perspektivë profesionale.
Gjatë bisedës, Dishnica e pyeti Maliqin për terapitë që djali i saj kishte ndjekur ndër vite dhe për mbështetjen që familja kishte marrë pas identifikimit të vështirësive. Ajo foli për terapinë ABA, e cila, sipas saj, zbatohej në Shqipëri që prej vitit 2014. Dishnica shpjegoi se trajtimi nis me zhvillimin e aftësive individuale të fëmijës dhe vijon me socializimin, një proces që mund të jetë veçanërisht sfidues për fëmijët në spektrin e autizmit.
Tensioni u rrit kur u kërkuan sqarime për pretendimin e Maliqit se diagnozën e të birit e kishte përcaktuar vetë Dishnica. Këngëtarja tha se mënyra si iu përcoll informacioni për Danin kishte traumatizuar atë dhe prindin tjetër të tij, duke ndikuar ndër vite në besimin e tyre te psikologia, si në planin profesional, ashtu edhe në atë njerëzor.
Maliqi e akuzoi drejtpërdrejt Dishnicën se i kishte thënë që i biri “nuk do të bëhet kurrë” dhe se i kishte rekomanduar pesë deri në gjashtë orë terapi çdo ditë në qendrën e saj. Ajo pretendoi gjithashtu se ishte këshilluar të mos e çonte djalin në kopsht dhe në shkollë, por ta përfshinte në disa orë terapi në atë qendër.
“Ti i ke parë fëmijët si bankomate, e dashur. Dhe këtu ndahet mjekësia me njerëzoren”, u shpreh këngëtarja, duke shtuar se, sipas saj, nuk bëhej fjalë për një rast të vetëm. Gjatë përplasjes, ajo formuloi edhe akuzën: “Duhet të vijë të bëjë 5-6 orë terapi në qendrën time për të përfituar ti paratë tona”.
Nga ana e saj, Dishnica deklaroi se problematikat i kishte vënë re që në kontaktin e parë me familjen dhe theksoi se identifikimi fillon që në takimin fillestar.