Joao Felix i gatshëm për “El Clásico”, por dëmtimi e lë jashtë fushe

Joao Felix do të jetë gati për të luajtur në “El Clásico” kundër Real Madridit. Sulmuesi i Barçës u desh të zëvendësohej kundër Shakhtar Donetsk, pasi pësoi një goditje të rëndë në kyçin e këmbës. Pati ankth të madh te katalanasit, por portugezi konfirmoi se do të jetë i disponueshëm për t’u përballur me “Los Blancos” këtë të shtunë në Montjuïc.

Pasi publikoi në rrjetet e tij sociale se do të bëhej mirë, Joao Felix rikonfirmoi disponueshmërinë e tij për të luajtur në “El Clasico” gjatë një interviste për “Movistar +”. Kështu, portugezi nuk do ta zgjerojë listën e gjatë të lojtarëve që ndodhen në “infermierinë” Blaugrana. Nga De Jong te Lewandowski janë disa titullarë të lënduar, prania e të cilëve në duelin ndaj Real Madridit është konfirmuar.

“Jam mirë. Ishte vetëm një goditje e vogël. Tani po punoj për t’u rikuperuar dhe kaq”, – tha Joao Félix, i cili nuk dëshiron ta humbasë “El Clasico” e tij të parë për asgjë në botë. /albeu.com