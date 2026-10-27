İsmail Kartal largohet nga drejtimi i Fenerbahçes

İsmail Kartal largohet nga drejtimi i Fenerbahçes

İsmail Kartal ka dhënë dorëheqjen nga posti i trajnerit të Fenerbahçes, bëri të ditur klubi turk përmes një deklarate zyrtare.

Sipas njoftimit, Kartal ua ka komunikuar vendimin drejtuesve të klubit. Pas bisedimeve mes palëve, largimi i tij u pranua në një frymë mirëkuptimi dhe respekti të ndërsjellë.

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Fenerbahçe vlerësoi punën e trajnerit, duke e falënderuar për përpjekjet, përkushtimin dhe angazhimin gjatë kohës që ishte pjesë e klubit.

“E falënderojmë İsmail Kartalin për përpjekjet, përkushtimin dhe angazhimin e tij ndaj Fenerbahçes. I urojmë suksese në karrierën e tij të ardhshme”, thuhet në komunikatë.

Klubi nga Stambolli nuk bëri të ditura arsyet e dorëheqjes dhe as emrin e trajnerit që mund ta zëvendësojë Kartalin në krye të skuadrës.

Lajmi vjen pas humbjes 2-1 në derbin ndaj Galatasaray, rezultat që e la Fenerbahçen prapa në garën për kreun.


Shtuar 27.10.2026 19:00

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