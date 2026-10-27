Izrael: Pjesëmarrje e lartë në zgjedhjet parlamentare, Netanyahu përballet me sfidën për pushtetin

Qytetarët izraelitë votuan këtë të martë, më 27 tetor, në zgjedhjet e para parlamentare të zhvilluara që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023.
Procesi zgjedhor vlerësohet si vendimtar për të ardhmen politike të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Përballë tij, rivalët e qendrës kërkojnë të ndryshojnë kursin politik të vendit.
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Zgjedhjet po zhvillohen në një atmosferë të rënduar nga përplasjet politike dhe shqetësimet e sigurisë, pas afro tre vitesh konflikti dhe rritjeje të tensioneve në Lindjen e Mesme.
Votimi përbën një test të rëndësishëm për mbështetjen ndaj Netanyahut, veçanërisht lidhur me mënyrën se si qeveria e tij trajtoi dështimet e sigurisë para sulmit të 7 tetorit dhe luftën që pasoi.
Rivali kryesor i kryeministrit është Gadi Eisenkot, ish-shef i ushtrisë izraelite dhe lider i një force të re politike të qendrës. Ai synon të ndërtojë një alternativë ndaj Likud-it, partisë së djathtë të drejtuar nga Netanyahu.
Gjatë fushatës, çështjet kryesore kanë qenë siguria kombëtare, përgjegjësia politike për sulmet e vitit 2023, lufta në Gaza dhe detyrimi i komunitetit ultraortodoks për shërbimin ushtarak.
Të dhënat e publikuara në orët e para sinjalizuan një pjesëmarrje të lartë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se deri në orën 10:00 me orën lokale kishin votuar 16,68% e zgjedhësve, shifra më e lartë për këtë orar që prej vitit 1981.
Deri në mesditë, pjesëmarrja kishte kapërcyer 30%, ndërsa raportimet e pasdites tregonin se rreth 45% e votuesve kishin votuar deri në orën 14:00. Megjithatë, këto të dhëna dëshmojnë mobilizim të madh elektoral, por nuk tregojnë se cili kamp do të fitojë.
Formimi i qeverisë së re mund të mos përcaktohet menjëherë nga rezultati zgjedhor. Knesset-i ka 120 vende dhe një shumicë qeverisëse kërkon të paktën 61 deputetë.
Sistemi proporcional e bën të pamundur që një parti të sigurojë e vetme shumicën, ndaj koalicionet pritet të jenë thelbësore. Sondazhet para zgjedhjeve tregonin se as blloku i Netanyahut dhe as opozita mund të mos arrinin numrat e nevojshëm për të qeverisur.
Në këto kushte, partitë e vogla mund të kenë peshë vendimtare në negociatat për krijimin e qeverisë së ardhshme.
Qendrat e votimit pritet të mbyllen në orën 22:00 sipas orës lokale. Pas përfundimit të votimit, transmetuesit izraelitë pritet të publikojnë sondazhet e para, ndërsa rezultatet paraprake do të japin një ide fillestare për ndarjen e mandateve. Rezultati përfundimtar dhe formimi i qeverisë së re mund të kërkojnë më shumë kohë.