Prokurori i SPAK, Ols Dado, ka deklaruar se sipas informacionit që disponon institucioni, gjendja shëndetësore e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj nuk paraqitet si emergjente dhe për këtë arsye nuk ka një situatë që të justifikojë shtyrjen e seancës në GJKKO.
Më herët, Veliaj kërkoi që të shtyhet seanca në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me pretendimin se nuk mund të jetë i pranishëm për shkak të gjendjes së këmbës.
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Prokurori deklaroi në gjykatë se Veliaj, ka kërkuar për të marrë leje për të marrë pjesë fizikisht në aktivitete të tjera, duke iu referuar Asamblesë Kombëtare të PS-së, pa u penguar nga gjendja e këmbës.
“Në dijeni të SPAK, i pandehuri nuk ka pasur gjendje emergjente shëndetësore. Thuhet që ka nevojë për ndërhyrje. Në dijeninë time, e di që ka pasur komunikime me email nga mbrojtja e Veliajt. Drejtoria e Burgjeve ka arsyet e saj dhe po e ndjek në mënyrë strikte rregulloren. Gjendja nuk është emergjente”, u shpreh Dado.
Në përfundim, GJKKO vendosi që seanca gjyqësore të vijojë pa praninë fizike të Erion Veliajt.