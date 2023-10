Inzaghi sfidon Milanin: Nesër tri pikë, Interi ka grup të fortë

Më pas trajneri foli edhe për formën e Lautaro Martinez dhe mbështetjen që shokët e skuadrës i japin për të dalë te goli.

“Lautaro Martinez? Ai ka një ndjenjë të madhe të përkatësisë te Interi, vitet e fundit ka pasur rritje të vazhdueshme dhe me shiritin e kapitenit ka marrë më shumë përgjegjësi. Plus ai është me fat që ka një mbështetje të jashtëzakonshme nga shokët e skuadrës që gjithmonë përpiqen ta vendosin atë në kushtet më të mira për të shënuar”, vijoi trajneri.