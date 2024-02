Interi do të shpërblejë Inzaghin në rast se fiton Scudetton këtë sezon

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi do të shpërblehet me një kontratë të re nëse skuadra e tij fiton Scudetton këtë sezon në Serie A.

Trajneri 47-vjeçar italian ka impresionuar te Nerazzurrët që nga ardhja e tij në qershor 2021, duke i udhëhequr ata drejt dy Kupave të Italisë, tre Superkupave të Italisë, dhe në finalen e Ligës së Kampionëve.

Këtë sezon, klubi më në fund duket në rrugën e duhur për të fituar një Scudetto të 20-të historike, duke fituar yllin e tyre të dytë.

Inzaghi ka arritur ta transformojë Interin në një nga skuadrat më të rrezikshme në futbollin evropian, dhe e ardhmja e tij në klub nuk duket në dyshim, pavarësisht se ka vetëm 18 muaj të mbetur nga kontrata e tij aktuale.

Sipas Gazzetta dello Sport, kontrata e Inzaghit me Interin do të zgjatet automatikisht me një vit nëse klubi fiton Scudetton këtë sezon, por ai gjithashtu mund të shpërblehet me një rritje page për të pasqyruar suksesin e tij.

Trajneri italian ka mbikëqyrur ekipin në 141 ndeshje në krye deri më tani, duke marrë 93 fitore, 24 barazime dhe 24 humbje në të gjitha garat. /Telegrafi/