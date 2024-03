I shënoi gol ekipit që është afër të futet në Premier League, Anis Mehmeti futet në formacionin e javës

Anis Mehmeti realizoi një gol fantastik në ditën e djeshme për Bristol City.

Një gol me vlerë tre pikësh, teksa skuadra e tij arriti të fitonte me shifrat 1-0 kundër Leicester.

Këta të fundit janë shumë afër ngjitjes në Premier League.

Ky gol i rëndësishëm dhe me peshë e ka futur Anis Mehmetin në formacionin më të mirë të javës.

Mehmeti ka munguar në listën e Shqipërisë për ndeshjet e marsit, teksa Silvinjo nuk zgjodhi që ta grumbullonte. /Elio Hajdari-Sport Ekspres/

📋 Check out our Team of the Week, powered by @WhoScored ratings!#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/RtE7d9NAcK

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) March 30, 2024