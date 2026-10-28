Humbja ndaj Vllaznisë na ka prekur”, Klafuriç: Tirana është gati për derbin me Dinamon

Humbja ndaj Vllaznisë na ka prekur”, Klafuriç: Tirana është gati për derbin me Dinamon

Pas disfatës 0-2 në Klasiken e Shqipërisë ndaj Vllaznisë në Shkodër, Tirana do të përballet nesër me Dinamon në derbin e kryeqytetit. Sfida e javës së 8-të të Superiores do të zhvillohet në orën 13:30, në stadiumin “Niko Dovana” të Durrësit. Në konferencën për mediat, trajneri i bardhebluve, Dean Klafuriç, foli për përgatitjet e skuadrës.

“Synimi ynë në çdo ndeshje është fitorja. Pas një humbjeje, mënyra më e mirë për të reaguar dhe për të rikthyer besimin është të fitojmë sfidën e radhës. Çdo triumf ka të njëjtën vlerë, edhe pse një fitore në derbi mund të ketë një shije të veçantë.

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Humbja ndaj Vllaznisë na ka trishtuar, por tani duhet të shohim përpara. Jemi të përgatitur për ndeshjen kundër Dinamos”, u shpreh Klafuriç.

Tekniku kroat theksoi gjithashtu vështirësinë që sjell mungesa e një fushe të qëndrueshme për Tiranën, veçanërisht në një përballje ku mbështetja e tifozëve ka rëndësi.

“Për ne nuk është një situatë e mirë, por nuk është as diçka e re. Për një klub të madh si Tirana nuk është pozitive të mos luajë në stadiumin e vet përpara tifozëve. Edhe futbollistët ndihen më mirë kur luajnë në fushën e tyre, ku e dinë se çfarë i pret dhe kanë mbështetjen e tifozëve.

E kemi analizuar takimin dhe e kuptojmë se çfarë ndodhi. Sa i përket rasteve të krijuara, paraqitja jonë nuk ishte aq e dobët, pasi patëm mundësi më të mira shënimi se Vllaznia, duke përfshirë edhe dy golat e realizuar prej saj.

Megjithatë, nuk arritëm t’i konkretizonim rastet tona. Ky është elementi kryesor ku duhet të përmirësohemi ndaj Dinamos: të shënojmë dhe të përfitojmë nga mundësitë që krijojmë”, deklaroi trajneri i Tiranës.


Shtuar 28.10.2026 19:12

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