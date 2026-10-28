Në protestën për Arlinda Zekajn, protestuesja telefonon Gërvallën dhe Sveçlën për t’u kërkuar dorëheqjen

Gjatë protestës së mbajtur në Prishtinë për vrasjen e Arlinda Zekajt, një protestuese u përpoq të kontaktonte ministrat e Qeverisë së Kosovës, për të kërkuar trajtimin e dhunës ndaj grave dhe përgjegjësi institucionale.
Ajo telefonoi ministren e Drejtësisë, Donika Gërvalla, për të ngritur çështjen e dhunës ndaj grave dhe për t’i kërkuar dorëheqjen, por nuk arriti të lidhej me të.
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Protestuesja provoi të kontaktonte edhe ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili ia mbylli telefonin.
Thirrjet u bënë në protestën ku pjesëmarrësit kërkuan përgjegjësi institucionale dhe dorëheqje.