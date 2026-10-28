Në protestën për Arlinda Zekajn, protestuesja telefonon Gërvallën dhe Sveçlën për t’u kërkuar dorëheqjen

Në protestën për Arlinda Zekajn, protestuesja telefonon Gërvallën dhe Sveçlën për t’u kërkuar dorëheqjen

Gjatë protestës së mbajtur në Prishtinë për vrasjen e Arlinda Zekajt, një protestuese u përpoq të kontaktonte ministrat e Qeverisë së Kosovës, për të kërkuar trajtimin e dhunës ndaj grave dhe përgjegjësi institucionale.

Ajo telefonoi ministren e Drejtësisë, Donika Gërvalla, për të ngritur çështjen e dhunës ndaj grave dhe për t’i kërkuar dorëheqjen, por nuk arriti të lidhej me të.

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Protestuesja provoi të kontaktonte edhe ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili ia mbylli telefonin.

Thirrjet u bënë në protestën ku pjesëmarrësit kërkuan përgjegjësi institucionale dhe dorëheqje.


Shtuar 28.10.2026 19:16

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