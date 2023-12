Hojlund ‘me fat që është në fushë’ për të shënuar fituesin e Manchester United – Scholes

Paul Scholes këmbëngul se Rasmus Hojlund ishte “me fat që ishte në fushë” për Manchester United pasi më në fund shënoi një gol në Premier League në Boxing Day.

CFARE NDODHI?

Hojlund shënoi golin e tij të parë në Premier League për klubin me një breshëri të vonuar kundër Aston Villas, për t’i dhënë Djajve të Kuq një fitore të jashtëzakonshme 3-2, pasi kishin humbur 2-0 në pjesën e parë. Megjithatë, Scholes beson se ai ishte me fat që ishte ende duke luajtur pasi mund të ishte zëvendësuar përpara se Marcus Rashford të godiste.

Fitorja e United ka lehtësuar disa nga presioni mbi menaxherin Erik ten Hag, i cili kishte mbikëqyrur një eliminim në Champions League dhe një seri prej tre ndeshjesh pa fitore përpara fitores ndaj Villa. Edhe Hojlundi do të ketë ndjerë heqjen e një peshe të pamasë nga supet e tij dhe ka folur se është “njeriu më i lumtur i gjallë” pas golit të tij.

ÇFARË THA SCHOLES

Legjenda e United Scholes tha për Premier League Productions: “Ai ka pak fat me golin. Ai është me fat që është në fushë. Por siç tha Michael [Owen], mendoj se është gjithmonë më mirë kur nuk ke shënuar gola. të mos ketë kohë për të dhe të veprojë sipas instinktit. Ai nuk ka asnjë kohë [me golin]. Kjo ndodh brenda një sekonde. E vetmja gjë që ai po mendon është këndi i largët, është i vetmi vend ku mund të shënojë Shikoni, jam shumë i lumtur për djalin. Ka qenë një fillim i vështirë në karrierën e tij në Premier League. Shpresojmë që ai të mund të ngrihet dhe të vrapojë dhe të shënojë golat që meriton të shënojë.” /AlbEu.com/