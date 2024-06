Tifozat serb në Gjermani i kanë vendous flakën ditën e sotme flamurit shqiptar.

Në video tifozët duken qartë teksa djegin flamurin shqiptar dhe më pas kanë duartrokitur.

Pas kësaj skene, kanë ndërhyrë menjëherë forcat e policisë.

Albanian fan provoking Serbian fans with an Albanian flag, which they burned 🇷🇸🇦🇱👊 pic.twitter.com/4hiQwYxSL1

— Football Fights (@footbalIfights) June 16, 2024